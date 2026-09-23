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23 сентября, 10:27

Экология

Коммунальный флот Москвы собрал 390 тонн мусора с начала летней навигации

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

С начала летней навигации коммунальные суда столицы собрали 390 тонн мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В основном суда находились в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, где убирали собравшийся там за зимний период мусор. Благодаря такой работе центр города с интенсивным судоходством остался чистым.

Для сбора мусора используются суда-мусоросборщики, а на неглубоких участках работают маломерные суда. Для извлечения донных наносов песка и грунта применяются плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

За счет правильной расстановки флота и баз сбора мусора специалисты могут непрерывно контролировать всю акваторию Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД.

Коммунальный флот Москвы работает в течение всего года. Зимой используются суда с ледовым классом до 20 сантиметров, а основная часть флота в это время находится на техобслуживании и ремонте.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что три новых причала появятся на Москве-реке до конца этого года. "Красные Холмы" откроют на третьем регулярном речном маршруте, а "Новодевичьи пруды" и "Воробьевскую набережную" – на четвертом.

На Москве-реке откроют причалы "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды"

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