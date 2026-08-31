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31 августа, 09:26

Мэр Москвы

Собянин: три новых причала откроется на Москве-реке до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2026 года в Москве откроют три новых транспортных причала на Москве-реке. Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Новые причалы появятся на третьем и четвертом регулярных речных маршрутах: "Красные Холмы" откроют на третьем маршруте, а "Новодевичьи пруды" и "Воробьевская набережная" – на четвертом.

"Москва первой в мире запустила круглогодичное регулярное движение электросудов. С 2023-го мы открыли четыре регулярных речных маршрута с 25 причалами", – написал мэр.

Четвертый маршрут "Лужники" – "Киевский" начал работать в июне и улучшил транспортную доступность районов Дорогомилово, Хамовники и Раменки. В мае 2026 года на Московской верфи спустили на воду первые электросуда проекта "Москва 1.0", построенные в столице. До конца года планируется выпустить еще восемь таких судов.

Ранее на столичных речных прогулочных маршрутах запустили новое судно гибридного типа – второе в линейке прогулочного флота, оно курсирует по Москве-реке круглый год и не загрязняет воздух и воду. С начала года пассажиры приобрели более 11,5 тысячи билетов на такие суда, прогулка проходит по кольцевому маршруту с видами на набережные и парки, на борту работает ресторан.

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