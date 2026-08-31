Движение поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 7 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения электричек на участках Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) Савeлово – Калязин – Углич и Савeлово – Калязин – Сонково изменится с 7 по 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Корректировки связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры ОЖД на станции Калязин Пост. В частности, 10 сентября поезда № 6973 и 6976 на участке Калязин Пассажирский – Углич – Калязин Пассажирский отменят на всем маршруте следования. Кроме того, не будут ходить составы № 6624/6623 и 6626/6625 на участке Калязин Пост – Углич – Калязин Пост.

С 7 по 11 и с 14 по 18 сентября поезда, курсирующие по маршруту Сонково – Савeлово – Сонково, будут останавливаться на станции Калязин Пост, а остановка на станции Калязин Пассажирский будет отменена. Также 17 сентября электрички № 6628 и 6627 на участке Савeлово – Калязин – Савeлово станут прибывать на станцию Калязин Пост и отправляться с нее.

Между тем до 11 сентября изменено расписание поездов Белорусского направления Московской железной дороги. Это произошло из-за ремонта на участке Можайск – Бородино. Корректировки преимущественно затронули поезда дальнего следования. У некоторых составов изменилось время отправления и прибытия, а также количество остановок.