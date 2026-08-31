31 августа, 10:10 (обновлено 31.08.2026 10:55)Транспорт
Движение перекрывали на ряде участков в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре Москвы временно было перекрыто движение на нескольких участках улиц. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Ограничения действовали на внешней стороне Садового кольца в районе Баррикадной улицы, на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинский проспект и съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область.
Кроме того, нельзя было проехать по улице Знаменке, Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной по направлению в центр.
Также движение закрывали на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе по направлению в область и на трех полосах на внутренней стороне МКАД перед Ленинским проспектом.
В настоящий момент все ограничения сняты.
Ранее сообщалось, что с 31 августа по 17 ноября ограничат движение транспорта в Ильменском проезде. На участке проезда в районе дома 12 будут недоступны одна-две полосы. Также будет запрещена парковка.