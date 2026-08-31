Движение перекрывали на ряде участков в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы временно было перекрыто движение на нескольких участках улиц. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Ограничения действовали на внешней стороне Садового кольца в районе Баррикадной улицы, на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинский проспект и съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область.

Кроме того, нельзя было проехать по улице Знаменке, Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной по направлению в центр.

Также движение закрывали на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе по направлению в область и на трех полосах на внутренней стороне МКАД перед Ленинским проспектом.

В настоящий момент все ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что с 31 августа по 17 ноября ограничат движение транспорта в Ильменском проезде. На участке проезда в районе дома 12 будут недоступны одна-две полосы. Также будет запрещена парковка.