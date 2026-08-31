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31 августа, 10:32

Происшествия

Логистический центр попал под атаку БПЛА в Свердловской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вражеский беспилотник атаковал логистический центр в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Денис Паслер в MAX.

По его словам, регион столкнулся с очередной атакой вражеских БПЛА. Силы Минобороны, авиация, средства ПВО и мобильные огневые группы уже работают.

"Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется", – отметил он.

Кроме того, зафиксированы возгорания. В работу приведены все экстренные службы, идет эвакуация.

Глава региона подчеркнул, что угроза атаки БПЛА сохраняется, и призвал жителей сохранять спокойствие, находиться в укрытии и соблюдать правила безопасности до отмены угрозы. При обнаружении беспилотника или обломков необходимо сообщать по телефону 112.

Также он напомнил о запрете на публикацию фото и видео, фиксирующих последствия атак беспилотников, отметив, что это помогает врагу в его преступной деятельности.

Ранее сортировочный центр и хаб доставки Ozon попал под атаку в Белгороде. Сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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