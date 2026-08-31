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31 августа, 09:17

Политика

Средства ПВО РФ сбили за ночь 239 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 239 украинских дронов над регионами страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. В результате атаки погибли два человека. Пострадали 16 человек, среди них – подростки в возрасте 16 и 17 лет.

Кроме того, на семи складах в городе вспыхнули пожары. В частности, удару подверглась инфраструктура Ozon. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте.

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