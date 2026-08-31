Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия не намерена вводить дополнительные визовые ограничения для обычных граждан европейских стран. Об этом заявил РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Дипломат отметил, что Москва считает важным сохранение контактов между россиянами и европейцами, несмотря на напряженные отношения с властями европейских государств. Речь идет в том числе о поддержании культурных и гуманитарных связей.

При этом Студенников обратил внимание на участившиеся случаи провокаций и инцидентов с российскими гражданами в странах Европы.

"Призываем перед планированием таких поездок сверяться с рекомендациями по каждой стране, размещенными на Консульском информационном портале МИД России", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил приоритеты внешней политики России. Он подчеркнул, что достижение целей СВО и формирование новой системы европейской безопасности стоят для государства выше развития связей с заокеанскими партнерами.

Песков также указал, что лишившись привычной защиты США, страны ЕС пытаются обрести военную самостоятельность. Однако, чтобы оправдать перед своими гражданами резкое увеличение оборонных бюджетов, европейским лидерам приходится искусственно демонизировать Россию, создавая образ "мощного врага".