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02:36

Политика

Мерц заявил о подготовке ответа ФРГ на инцидент с дроном в Лейпциге

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ завершает расследование инцидента с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпцига, и уже прорабатывает ответные меры. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

"В правительстве Германии достигнуто широкое согласие относительно того, как именно мы ответим. В ближайшие дни мы заявим об этом совершенно четко", – сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что реакция немецкой стороны будет скоординирована с партнерами по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу в ближайшие дни.

"Это будет ответ со стороны Германии, но для наших партнеров по ЕС и НАТО он не станет сюрпризом", – резюмировал политик.

В начале августа на летном поле в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета Ан-124 был обнаружен БПЛА со взрывателем. Из-за этого авиагавань приостановила полеты, а прибывающие самолеты перенаправила в другие города.

Следствие установило, что БПЛА, обнаруженный в аэропорту, нес около 800 граммов взрывчатого вещества. Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал случившееся гибридной атакой, а также допустил повторение таких акций в будущем.

Позже полиция Германии обнаружила еще один беспилотник в аэропорту Лейпцига. На месте происшествия также нашли некое вещество. По предварительным оценкам, это могло быть около 50 граммов высоковзрывчатого гексогена, который не сдетонировал.

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