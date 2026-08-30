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30 августа, 21:04

Происшествия

Молодой человек открыл стрельбу из окна дома в Одинцове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Молодой человек открыл стрельбу из окна жилого дома в подмосковном Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 30 августа на Рябиновой улице. В полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы. Прибывшие правоохранители установили, что мужчина несколько раз выстрелил в воздух из окна квартиры на девятом этаже, предположительно, из охолощенного пистолета.

Пострадавших нет. Нарушителя задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято и направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Одинцовском городском округе произошел похожий инцидент. 22 августа неизвестный выстрелил несколько раз в сторону детской площадки. В результате шестилетний ребенок получил ушибленную рану, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным СМИ, стрелявшим якобы был пенсионер, который мог открыть огонь из-за шума, однако эта версия пока не подтверждена.

Стрелок ранил ребенка на детской площадке в Подмосковье

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