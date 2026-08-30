Число погибших при крушении парома у берегов Северного Кипра достигло 7 человек

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Число погибших при крушении парома у побережья Кипра увеличилось до 7, спасателям удалось вытащить из воды 237 человек. Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель в эфире телеканала TRT Haber.

"Спасатели ищут еще 23 человека, к работе приступили водолазы", – сказал Устель и уточнил, что состояние спасенных граждан удовлетворительное.

В свою очередь, Турция направила 2 вертолета и катера для помощи в эвакуации пассажиров, заявили РИА Новости в турецком МВД.

"Береговая охрана Турции направила в район ЧП 5 плавучих элементов (катеров. – Прим. ред.) и 2 вертолета. Командование военно-морского флота направило 6 катеров для оказания помощи", – рассказали в ведомстве.

От ТРСК в поисках участвуют 4 катера и 3 пассажирских судна.

Паром с 279 пассажирами на борту перевернулся в море у берегов ТРСК 30 августа. Судно начало тонуть в 2–2,5 километра от берега города Гирне.

Российские туроператоры в настоящее время не подтвердили наличие своих клиентов на борту. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, Северный Кипр россияне в основном посещают самостоятельно, пакетных туров на это направление нет.