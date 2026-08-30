Природный пожар возник в Анапе на площади около 10 гектаров

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск | Краснодарский край"

Природный пожар возник на плавнях в районе Чембурки в Анапе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова в мессенджере MAX.

"Горит камыш", - сказали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составляет около 10 гектаров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности (№ 3). В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что к тушению пламени привлечены 43 человека и 14 единиц техники.

"В целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской", – написала Маслова.

Она также посоветовала водителям выбирать объездные маршруты.

Ранее в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области рассказали, что специалисты областных служб экстренного реагирования тушат в Цимлянском районе Ростовской области возгорание, которое распространилось на площади 120 гектаров.

Позже в региональном главке МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 170 гектаров. Спустя время лесной пожар удалось локализовать на площади 221 гектар.

