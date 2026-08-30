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30 августа, 14:31

Политика

Песков назвал "известной забавой" теории заговоров вокруг контактов спецслужб

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, что контакты по линии спецслужб между Россией и другими странами носят регулярный и содержательный характер, а спекуляции вокруг них являются "известной забавой".

"Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб – это такая известная забава", – сказал Песков, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Отвечая на вопрос о влиянии таких контактов на урегулирование конфликта на Украине, пресс-секретарь президента РФ отметил, что оно зависит от предложений и идей, которые озвучиваются. При этом он подчеркнул, что контакты между спецслужбами по определению закрыты.

Песков также подтвердил, что Владимир Путин не проводил личную встречу с директором ЦРУ во время его визита в Москву. При этом, по словам представителя Кремля, главе государства известно о результатах общения Рэтклиффа с российскими спецслужбами.

Кроме того, комментируя последовавшие друг за другом визиты в Россию директора ЦРУ и главы Белоруссии Александра Лукашенко, Песков заявил, что российско-белорусские отношения являются самостоятельным измерением и никак не зависят от контактов с американцами.

"Спецслужбы зачастую продолжают контакты, даже когда этого не делают дипломаты. Такое тоже бывает. Это, скорее, нужно рассматривать с большим знаком плюс. А слухов всегда было много и будет много", – добавил он.

25 августа в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном прилетел самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. СМИ сообщали, что на борту находился Рэтклифф, который прилетал для проведения "ряда встреч".

Самолет ВВС США улетел в этот же день. Песков заявлял, что визит Рэтклиффа связан с "контактами между спецслужбами". Он также указывал, что пока рано говорить о влиянии контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами на вывод отношений РФ и США из глубокого кризиса. Однако он подчеркнул, что сам факт переговоров представителей спецслужб двух стран является позитивным явлением.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Он подчеркнул, что эта сфера "довольно деликатная и особая", поэтому детали разговора не раскрываются.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп назвал визит директора ЦРУ в Россию "отчасти рутинным". При этом он добавил, что Нарышкин и Рэтклифф поддерживают хорошие отношения.

СМИ также сообщают, что Штаты не проинформировали европейских союзников о деталях визита директора ЦРУ в Москву. Однако журналисты предположили, что Рэтклифф предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины для урегулирования конфликта.

В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами

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