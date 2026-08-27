Трамп заявил, что у главы ЦРУ Рэтклиффа и Нарышкина очень хорошие отношения

Фото: AP/Manuel Balce Ceneta

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф и руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин поддерживают хорошие отношения. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью порталу Axios.

Американский лидер назвал "обычным делом" недавнюю поездку Рэтклиффа в Москву и выразил недоумение по поводу того, как СМИ освещали этот визит.

По его словам, никакого особого послания в этой встрече не было – Рэтклифф встречается с Нарышкиным раз в полгода или раз в год.

25 августа в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном прилетел самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. СМИ писали, что на борту находился Рэтклифф, который прилетал для проведения "ряда встреч".

Самолет улетел в этот же день. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что визит Рэтклиффа связан с "контактами между спецслужбами". При этом Владимир Путин с директором ЦРУ не встречался.

Трамп, в свою очередь, назвал визит директора ЦРУ в Россию "отчасти рутинным". Он также добавил, что из этого "может что-то получиться", но раскрывать детали поездки не стал.

Сам Нарышкин назвал встречу с Рэтклиффом рабочим форматом. Он также отметил, что личные контакты руководителей или общение в онлайн-формате в практике спецслужб являются частью повседневной работы.