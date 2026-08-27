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27 августа, 20:38

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Юрист Остапенко: сдача ипотечной квартиры внаем без согласия банка может привести к штрафу

Юрист рассказал, когда сдача внаем ипотечной квартиры может обернуться штрафом

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Сдача ипотечной квартиры внаем без согласия банка может привести к штрафу, требованию немедленно прекратить нарушение, а в серьезных случаях – к досрочному погашению всего остатка долга по кредиту. Об этом изданию "Абзац" сообщил юрист Ярослав Остапенко.

По словам эксперта, в целом закон не запрещает сдавать ипотечное жилье, однако условия договора могут предусматривать необходимость получения письменного согласия банка.

Если это требование проигнорировать, последствия будут зависеть от конкретного договора: банк может потребовать прекратить нарушение, назначить неустойку или поставить вопрос о досрочном исполнении обязательств.

Юрист подчеркнул, что единого штрафа или административной ответственности именно за сам факт сдачи ипотечной квартиры законодательством не предусмотрено. Поэтому важно заранее проверить условия договора и правила конкретного банка.

Кроме того, Остапенко напомнил о налоговых обязательствах. Несмотря на ипотеку, собственником квартиры остается заемщик, поэтому он обязан платить налог с дохода от сдачи жилья.

Например, можно зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% при сдаче квартиры физическому лицу. Альтернативный вариант – декларировать полученный доход как физическое лицо и платить НДФЛ по применимой ставке.

Ранее столичный суд признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья только мусульманам. Прокуратура признала такие предложения дискриминацией по религиозному признаку, а суд поддержал требования ведомства.

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