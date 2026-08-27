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27 августа, 21:25

Политика

МИД РФ выразил соболезнования близким Младича в связи с его смертью

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МИД России выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного боснийско-сербского генерала Ратко Младича, отбывавшего пожизненное заключение в тюрьме ООН в Гааге. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.

Последние 10 лет жизни Младич провел в заключении по приговору Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что процесс над ним и условия содержания сопровождались пренебрежением его базовыми правами, включая право на здоровье и адекватную медицинскую помощь.

По мнению Москвы, дело Младича стало вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала. В МИД отметили, что эту линию продолжал Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (ОМ), который де-юре прекратил существование 1 июля.

В ведомстве подчеркнули, что законным представителям генерала в течение многих лет не доводилась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье, а независимые врачи к нему не допускались. Многочисленные ходатайства о временном освобождении Младича для лечения в России или Сербии отклонялись.

В текущем году председатель ОМ Грация Гатти Сантана неоднократно отказывала прикованному к постели неизлечимо больному генералу в освобождении по гуманитарным основаниям, мотивируя это необходимостью продемонстрировать "осуждение международным сообществом" его деяний. Последнее такое решение было вынесено буквально на днях.

В российском дипведомстве заявили, что в случае с Младичем показательная составляющая наказания всегда ставилась выше соображений гуманности, которые являются важной частью международного правосудия. По мнению российских дипломатов, нарочитое пренебрежение правилами беспристрастности и справедливого обращения с осужденными останется частью "наследия" ОМ, который несет всю полноту ответственности за произошедшее.

О смерти Младича стало известно 27 августа. Трибунал в Гааге распорядился о расследовании обстоятельств случившегося.

При этом председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик назвал уход Младича из жизни умышленным убийством. Он подчеркнул, что о состоянии здоровья генерала было известно заранее.

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