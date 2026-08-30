Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для обсуждения развития Дальнего Востока и всей РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал Восточный экономический форум (ВЭФ) уникальной площадкой, где обсуждаются стратегические векторы развития Дальнего Востока и всей России. Это следует из его телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

"За минувшие годы форум зарекомендовал себя как пространство открытого, конструктивного диалога между представителями деловых кругов, органов власти, экспертного сообщества", – сказано в телеграмме.

Путин также выразил уверенность, что участники ВЭФ-2026 предложат эффективные решения, призванные создать новые возможности для бизнеса, улучшить качество жизни россиян, сделать современными дальневосточные города и села. Президент надеется, что прозвучавшие на мероприятии идеи найдут реальное воплощение в интересных проектах.

В заключение глава государства пожелал участникам успехов и всего самого доброго.

ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема 2026 года – "Дальний Восток – развитие во благо людей".

Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что во время ВЭФ президенту РФ представят проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали.

Также Путин 3 сентября выступит с большой речью на пленарной сессии мероприятия. Вместе с российским лидером в нем примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

В форуме примут участие представители из 75 стран, в том числе делегации из Китая, Индии, ОАЭ, Японии, Бангладеш и других. При этом, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не собирается высылать отдельное приглашение американской делегации на ВЭФ. По его словам, каждое государство будет принимать решение о поездке самостоятельно.

Однако, по словам советника президента России Антона Кобякова, интерес к ВЭФ проявляют даже недружественные страны, включая европейские компании и бизнесменов. По итогам форума планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей.

