75 стран примут участие в ВЭФ-2026

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Участие представителей 75 стран ожидают на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году. Об этом сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, в прошлом году на десятом ВЭФ было 75 стран, и организаторы рассчитывают, что количество гостей останется таким же.

"Мы планируем заключить 385 соглашений на сегодняшний день на общую сумму 6,5 триллиона рублей", – заявил он.

Также Трутнев рассказал, что Владимиру Путину на ВЭФ представят проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали. Сейчас идет реконструкция БАМа, строятся новые тоннели, и вице-премьер надеется, что этот проект будет показан главе государства в рамках форума.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует направлять отдельное приглашение делегации США на ВЭФ, который пройдет с 1 по 4 сентября. По его словам, площадка открыта для всех, и каждая страна самостоятельно принимает решение об участии.

