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17 июля, 13:19

Наука

Российские ученые опровергли гипотезу, что Земля когда-то была ледяным шаром

Фото: 123RF.com/paylessimages

Гипотеза "Земля-снежок", предполагающая, что Земля в прошлом пережила глобальное оледенение, может быть опровергнута благодаря открытию российских ученых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).

Согласно гипотезе, 635–720 миллионов лет назад Земля пережила глобальное оледенение: лед толщиной до километра покрывал всю поверхность планеты, включая экватор, а океаны тогда промерзали на сотни метров в глубину. Эта гипотеза призвана объяснить наличие ледниковых отложений в тропических широтах.

Российские ученые, результаты исследований которых опубликованы в журнале Geoscience Frontiers, заявили, что в эдиакарский период магнитные полюса Земли не соответствовали современным – они тогда находились в районе экватора.

Таким образом, уверены специалисты, все предыдущие представления о расположении древних континентов могут быть неверными, так как опирались на координаты относительно современных магнитных полюсов.

"Если допустить, что поле было повернуто на 90 градусов, то получится, что ледниковые отложения на самом деле были там же, где и сейчас – только на полюсах", – сказал руководитель проекта, заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников.

Ранее стало известно, что при разработке Приморского карьера под Калининградом обнаружили фрагмент колонии моллюсков возрастом 34–37 миллионов лет. Образец размером 2 на 4,5 сантиметра содержит части нескольких раковин. Слой, где обнаружили фрагмент, сформировался на побережье Самбийского полуострова, то есть на территории современной Калининградской области, в эпоху позднего эоцена.

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