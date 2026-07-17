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17 июля, 12:49

Шоу-бизнес

Дитер Болен заявил о желании возродить группу Modern Talking

Фото: Getty Images/Ullstein Bild/XAMAX

Немецкий музыкант и продюсер Дитер Болен заявил о желании возродить музыкальную группу Modern Talking и провести серию концертов вместе со своим бывшим коллегой музыкантом Томасом Андерсом. Об этом Болен заявил в беседе с Bild.

"Я считаю ерундой, когда из-за чего-то, что когда-то сделал Томас или что сделал я, люди на протяжении многих лет даже не задумываются о том, чтобы вновь возродить наш общий успех", – сказал он.

Музыкант опроверг, что до сих пор держит обиду на Андерса, и заявил, что не испытывает к нему ненависти. Поводом для возобновления деятельности группы стали предложения представителей музыкальной индустрии провести 10 крупных шоу по всему миру, снять документальный фильм и запустить мюзикл.

Болен подчеркнул, что видит большой потенциал за рубежом, особенно в странах Южной Америки и Восточной Европы, где дуэт может собрать целые стадионы. Музыкант уже связался с Андерсом, и тот поддержал идею мюзикла, но он пока не согласился на живые выступления.

"Не я один Modern Talking. Мы оба Modern Talking. Моя рука протянута, теперь мяч на стороне Томаса", – резюмировал Болен.

Музыкант отметил, что проект планируется не как полноценное возвращение на сцену, а как последняя совместная "вспышка" и подарок фанатам.

Ранее британская рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом, получивший название Foreign Tongues. Всего в альбом вошли 14 треков, их общая продолжительность – 1 час 2 минуты. Журнал Rolling Stone указал на "неизменную верность" группы блюзу, ритм-н-блюзу и раннему рок-н-роллу, а The Times добавила, что группа снова доказала, что не ограничивает себя рамками одного жанра или стиля.

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