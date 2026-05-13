Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 08:45

Культура
Главная / Новости /

Ekathimerini: концерт Metallica в Афинах вызвал микросейсмические толчки

Концерт Metallica в Афинах вызвал микросейсмические толчки

Фото: Getty Images/Kevin Mazur

Концерт американской метал-группы Metallica на стадионе в пригороде Афин создал небольшие подземные колебания, сообщает News.ru со ссылкой на греческую газету Ekathimerini.

Уточняется, что выступление собрало свыше 80 тысяч зрителей.

"Афинский геодинамический институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как "концертные толчки", вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии", – говорится в публикации.

Кроме своих хитов, музыканты исполнили вариации на тему Микиса Теодоракиса из фильма "Грек Зорба", а также кавер на песню греческой группы Trypes You Don't Fit Anywhere.

Год назад аналогичная ситуация произошла на концерте Metallica в штате Вирджиния. Никто из посетителей не пострадал, ущерба инфраструктуре зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что выступление French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в Москве перенесено на осень по техническим причинам. При этом купленные билеты остаются в силе – дата выступления будет сообщена позже.

Читайте также


за рубежомкультура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика