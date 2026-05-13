Ekathimerini: концерт Metallica в Афинах вызвал микросейсмические толчки

Концерт американской метал-группы Metallica на стадионе в пригороде Афин создал небольшие подземные колебания, сообщает News.ru со ссылкой на греческую газету Ekathimerini.

Уточняется, что выступление собрало свыше 80 тысяч зрителей.

"Афинский геодинамический институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как "концертные толчки", вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии", – говорится в публикации.

Кроме своих хитов, музыканты исполнили вариации на тему Микиса Теодоракиса из фильма "Грек Зорба", а также кавер на песню греческой группы Trypes You Don't Fit Anywhere.

Год назад аналогичная ситуация произошла на концерте Metallica в штате Вирджиния. Никто из посетителей не пострадал, ущерба инфраструктуре зафиксировано не было.

