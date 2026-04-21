Американская певица Мадонна рассказала, что вещи, в которых она выступала на фестивале музыки и искусств Coachella в США, пропали. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Винтажные вещи, которые были на мне, пропали – мой костюм из личного архива: пиджак, корсет, платье и другие предметы одежды", – перечислила исполнительница.

По ее словам, это были не просто вещи, а часть ее истории. Поэтому она предложила вознаграждение за их возвращение.

Ранее певица подтвердила выход нового студийного альбома, который станет 15-м в ее дискографии. Пластинка получила название Confessions on a Dance Floor: Part II и будет продолжением одноименного альбома, вышедшего в 2005 году. Релиз состоится 3 июля и станет первой работой 67-летней артистки за 7 лет – предыдущий Madame X увидел свет летом 2019 года.

