Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 20:30

Политика

Шойгу заявил о риске катастрофы в случае захвата Украиной складов в Приднестровье

Фото: kremlin.ru

Попытка Украины получить доступ к складам боеприпасов в Приднестровье обернется многочисленными человеческими жертвами и экологической катастрофой регионального масштаба, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

"Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг", – сказал секретарь Совбеза.

В районе населенного пункта Колбасна в Приднестровье все еще остаются крупнейшие со времен СССР склады боеприпасов. С тех пор, по словам Шойгу, прошло почти 40 лет. При этом у значительной части снарядов давно истек срок годности, из-за чего они опасны даже при перемещении или попытке разборки.

Речь может идти лишь об утилизации боеприпасов прямо на месте с соблюдением строгих мер безопасности. Но этот процесс невозможен без российского оборудования и специалистов. Такие предложения, отметил Шойгу, уже выдвигались Молдавии, но согласия от официального Кишинева так и не было получено.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призывала найти мирный путь для вывода военнослужащих РФ с территории Приднестровья. Санду указывала, что у Кишинева есть экономический план по реинтеграции региона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого выразил сожаление в связи с позицией Санду.

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика