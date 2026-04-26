Герой России Эдуард Казымов принял участие в отправке гуманитарного груза в зону СВО

Фото: София Богатырева

Герой России, участник спецоперации и сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Казымов принял участие в акции волонтеров района Южное Тушино, посвященной сбору и отправке гуманитарных грузов для бойцов СВО. Мероприятие прошло при поддержке "Единой России".

Казымов отметил, что в Москве действуют десятки направлений поддержки, а на базе 15 штабов проекта "Москва помогает" сформирован крупнейший волонтерский корпус. Каждый день туда поступают предметы первой необходимости, а с 2022 года уже направлено около 5 миллионов единиц гуманитарных грузов.

По словам Казымова, за каждой отправкой стоит работа сотен людей. Жители столицы передают теплые вещи и необходимые на передовой расходные материалы. Отдельное значение имеют письма и открытки, которые помогают поддерживать моральный дух военнослужащих. Он рассказал, что сам помнит первую гуманитарную помощь своему подразделению, когда вместе с вещами пришли детские рисунки и письма с поддержкой.

"У многих выступили слезы на глазах при виде весточек от родных со словами поддержки. И эти напоминания о доме мы всегда хранили при себе, как оберег", – поделился он.

Встреча прошла в храме святителя Николая Мирликийского, где местные активисты занимаются изготовлением маскировочных сетей и формированием гуманитарных грузов для отправки на передовую. В тот же день волонтеры провели мастер-класс по созданию открыток ко Дню Победы, которые также будут направлены военнослужащим.

Пункт сбора помощи расположен по адресу: улица Лодочная, дом 16, строение 1. Туда можно отнести вещи и продукты, а также присоединиться к волонтерской работе.

С начала СВО волонтерская группа района отправила на передовую и в госпитали более 300 тонн гуманитарной помощи, включая маскировочные сети и другие средства камуфляжа, экипировку, генераторы, инструменты, медикаменты, продукты питания, зарядные устройства, а также письма и открытки с пожеланиями от детей и взрослых.

Ранее депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов передал волонтерам столичного района Кунцево оборудование, используемое для изготовления защитных изделий бойцам СВО. Также он выразил уверенность, что новая техника на производстве активистов ускорит производство противотепловизорных накидок, плащей и сетей.