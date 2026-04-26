Трамп: США больше не будут направлять делегации в Пакистан для переговоров с Ираном

США больше не будут отправлять свои делегации в Пакистан для переговоров с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Вместо этого он предложил иранской стороне либо приехать в Вашингтон, либо связаться по телефону.

Также Трамп добавил, что сильно разочарован в НАТО. По его словам, альянс подвел Соединенные Штаты, которые в течение многих лет тратили "триллионы долларов" на его "интересы", тогда как в момент, когда Вашингтону потребовалась помощь, поддержки с его стороны нет.

Трамп подчеркнул, что этот факт, по его мнению, следует помнить.

Ранее Белый дом подготовил рейтинг стран – членов НАТО по уровню их вклада в Альянс. Уточнялось, что США разделили страны на "хорошие" и "плохие". При составлении списка рассматривалась позиция государств по поводу американской политики, в том числе по отношению к Ирану.