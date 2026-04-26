26 апреля, 19:21

Трамп: США больше не будут направлять делегации в Пакистан для переговоров с Ираном

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

США больше не будут отправлять свои делегации в Пакистан для переговоров с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Вместо этого он предложил иранской стороне либо приехать в Вашингтон, либо связаться по телефону.

Также Трамп добавил, что сильно разочарован в НАТО. По его словам, альянс подвел Соединенные Штаты, которые в течение многих лет тратили "триллионы долларов" на его "интересы", тогда как в момент, когда Вашингтону потребовалась помощь, поддержки с его стороны нет.

Трамп подчеркнул, что этот факт, по его мнению, следует помнить.

Ранее Белый дом подготовил рейтинг стран – членов НАТО по уровню их вклада в Альянс. Уточнялось, что США разделили страны на "хорошие" и "плохие". При составлении списка рассматривалась позиция государств по поводу американской политики, в том числе по отношению к Ирану.

Читайте также


Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

