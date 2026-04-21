Медведев усомнился, что США "впрягутся" за Европу в случае конфликта с РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что США впрягутся за Европу при гипотетическом конфликте с Россией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев задался вопросом, сработает ли пятая статья Вашингтонского договора.

"Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет", – добавил зампред Совбеза.

По словам Медведева, дело не в критическом отношении президента США Дональда Трампа к европейцам и не в нынешнем конфликте с Ираном. Он отметил, что Вашингтону просто не нужна Европа.

При этом сам вопрос о возможности такого конфликта Медведев называет непраздным. Медведев напомнил, что Франция и Польша начали подготовку к совместным ядерным учениям.

"Плюс производство БПЛА для Киева на территории ряда европейских стран внесло дополнительное напряжение в предгрозовую атмосферу на континенте", – заключил Медведев.

Ранее Минобороны России обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, где производят БПЛА для ударов по территории России. Филиалы украинских компаний расположены в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.

В свою очередь, Медведев пожелал "доброй ночи европейским партнерам" после обнародования списка адресов производителей БПЛА. Он добавил, что данная публикация является реестром потенциальных законных целей ВС РФ.