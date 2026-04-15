15 апреля, 20:39

Медведев назвал потенциальными целями цеха производства БПЛА в Европе

Медведев пожелал "добрых снов" Европе после публикации списка адресов производства БПЛА

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал "доброй ночи европейским партнерам" после публикации Минобороны РФ списка адресов производства БПЛА для Украины в Европе.

Он заявил, что данная публикация является реестром потенциальных законных целей российских вооруженных сил.

"Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!" – написал Медведев на своей странице в Х.

По данным российского оборонного ведомства, филиалы украинских компаний, которые производят дроны, расположены в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Зарубежные же предприятия, которые занимаются производством комплектующих для украинских БПЛА, находятся в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

