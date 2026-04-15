Медведев назвал потенциальными целями цеха производства БПЛА в Европе

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал "доброй ночи европейским партнерам" после публикации Минобороны РФ списка адресов производства БПЛА для Украины в Европе.

Он заявил, что данная публикация является реестром потенциальных законных целей российских вооруженных сил.

"Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!" – написал Медведев на своей странице в Х.

По данным российского оборонного ведомства, филиалы украинских компаний, которые производят дроны, расположены в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Зарубежные же предприятия, которые занимаются производством комплектующих для украинских БПЛА, находятся в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.

