Патрушев обвинил страны НАТО в участии в атаках на Россию

Страны НАТО участвовали в атаках на Россию, дав пролететь украинским БПЛА, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

Он отметил, что пространства для ударных украинских беспилотников, целью которых были российские порты на Балтике, предоставляли Финляндия и страны Прибалтики. Такие действия означают прямое участие в атаках на территорию и инфраструктуру России.

По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна столкнулась с проблемами из-за украинских беспилотников в своем небе. Она добавила, что после обнаружения БПЛА в Прибалтике днями ранее их появление в Финляндии было лишь вопросом времени.

В свою очередь, финский президент Александр Стубб сообщал, что не будет отдавать приказ на уничтожение российских дронов. По его словам, в стране существуют определенные протоколы. На практике компетентные органы сначала проверяют обстоятельства инцидента, а затем ВВС решают, что делать.

