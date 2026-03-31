Глава МИД Финляндии высказалась по поводу украинских БПЛА

Финляндия столкнулась с проблемами после появления украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом заявила глава МИД республики Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.

"В (моем. – Прим. ред.) расписании ничего не было запланировано, но внезапно весь день ушел на охоту за беспилотниками", – пожаловалась министр.

Она заявила, что после обнаружения украинских БПЛА в Прибалтике днями ранее их появление в Финляндии было лишь вопросом времени. Валтонен добавила, что, хотя это не вызвало удивления, никто не знал, когда и как это произойдет.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщал, что не будет отдавать приказ на уничтожение российских дронов. По его словам, в стране существуют определенные протоколы. На практике компетентные органы сначала проверяют обстоятельства инцидента, а затем ВВС решают, что делать.