Лукашенко назвал глупыми заявления НАТО о планах сбивать самолеты РФ
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает глупыми заявления НАТО о намерении сбивать российские самолеты.
"Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое. Так действовать нельзя, соседи так не работают", – сказал белорусский лидер журналисту Павлу Зарубину.
Лукашенко напомнил, что недавно белорусская сторона предупредила Польшу о пролете беспилотников.
"Их даже это удивило, что мы им сообщили. Так они что, за это будут наши самолеты, вертолеты сбивать или российские?" – сказал Лукашенко.
По его словам, реакция на такие действия последует незамедлительно.
Ранее страны G7 обвинили Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Государства ЕС указали на инциденты в Эстонии, Польше и Румынии. При этом доказательств причастности России страны не привели.
Президент США Дональд Трамп на это говорил, что НАТО может сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство.
По информации СМИ, европейские дипломаты уже предупредили Кремль, что Альянс готов ответить на нарушения всеми силами.