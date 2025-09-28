Лукашенко назвал глупыми заявления НАТО о планах сбивать самолеты РФ

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает глупыми заявления НАТО о намерении сбивать российские самолеты.

"Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое. Так действовать нельзя, соседи так не работают", – сказал белорусский лидер журналисту Павлу Зарубину.

Лукашенко напомнил, что недавно белорусская сторона предупредила Польшу о пролете беспилотников.

"Их даже это удивило, что мы им сообщили. Так они что, за это будут наши самолеты, вертолеты сбивать или российские?" – сказал Лукашенко.

По его словам, реакция на такие действия последует незамедлительно.

Ранее страны G7 обвинили Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Государства ЕС указали на инциденты в Эстонии, Польше и Румынии. При этом доказательств причастности России страны не привели.

Президент США Дональд Трамп на это говорил, что НАТО может сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство.

По информации СМИ, европейские дипломаты уже предупредили Кремль, что Альянс готов ответить на нарушения всеми силами.