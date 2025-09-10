Минобороны РФ прокомментировало инцидент с БПЛА над Польшей

Фото: AP Photo/Rafal Niedzielski

Минобороны России выразило готовность провести консультации с польскими коллегами после сообщений о пересекших границу БПЛА.

В оборонном ведомстве рассказали, что российская армия в ночь на среду, 10 сентября, нанесла массированный удар оружием большой дальности и дронами по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове.

Объекты для поражения на польской территории не планировались. Дальность полета применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, уточнили в ведомстве.

Ночью 10 сентября польские журналисты со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США заявили о закрытии четырех аэропортов, в том числе воздушной гавани Шопена в Варшаве. Такое решение было принято из-за незапланированной военной активности.

Через некоторое время польский премьер Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства республики. По его словам, против выявленного в небе объекта было применено вооружение.

Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства. Он доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых объектах и о текущей ситуации в стране. Однако в Альянсе не стали расценивать данный инцидент как нападение.

Несмотря на это, Туск назвал попадание беспилотников в воздушное пространство страны "масштабной провокацией". Он отметил, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". Политик потребовал от Альянса применить 4-ю статью договора, в соответствии с которой союзники должны нарастить поддержку Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и средств противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе.

В свою очередь, временный поверенный в делах России Андрей Ордаш указал, что Варшава не предоставила доказательств, подтверждающих, что сбитые над территорией страны дроны принадлежат Москве.

