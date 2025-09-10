Польша рассмотрит возможность применения статьи 4 Договора о НАТО из-за БПЛА

Фото: AP Photo/Alik Keplicz

Власти Польши из-за нарушения воздушного пространства республики рассматривают возможность применения статьи 4 Договора о НАТО, в которой идет речь о консультации с союзниками. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий.

В своем заявлении, трансляцию которого вел телеканал TVP Info, польский лидер не стал уточнять, было ли принято решение по итогам обсуждений ситуации.

Тем не менее НАТО не рассматривает как нападение произошедший инцидент, передает Reuters. Источник агентства отметил, что впервые для отражения потенциальной угрозы были привлечены самолеты Североатлантического альянса.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск оценил попадание беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны как "масштабную провокацию".

Политик уточнил, что "российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО" в первый раз. При этом официальная информация о происхождении обломков устройства пока не предоставлена.

Также Туск рассказал, что произошедшая ситуация находится под контролем, а представляющие угрозу БПЛА ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время премьер Польши контактирует с представителями НАТО и Навроцким.

Тем временем Окружная прокуратура польского города Замостье заявила, что в населенном пункте Чесьники на юго-востоке республики в 40 километрах от Украины были обнаружены обломки еще одного беспилотника. Фрагменты БПЛА нашли в окрестностях кладбища.

Утром 10 сентября Туск заявил о нарушении воздушного пространства Польши. По его словам, против обнаруженного в небе объекта было применено вооружение.

При этом четыре местных аэропорта, в том числе воздушная гавань Шопена в Варшаве, были закрыты из-за незапланированной военной активности.

Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства. Он заявил, что доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых объектах, которые нарушили воздушное пространство, а также о текущей ситуации в стране.