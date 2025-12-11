Mirror: праправнучка Джека-потрошителя стала навещать могилу его жертвы

Фото: 123RF.com/kunertus

Жительница Британии Сьюзен Клапп поделилась деталями своей семейной истории. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.

Выяснилось, что 69-летняя женщина является праправнучкой Чарльза Аллена Лечмера, одного из подозреваемых в деле серийного убийцы Джека-потрошителя.

Лечмер в 1888 году нашел в районе Уайтчепел тело одной из убитых – Элизабет Страйд. В результате женщину похоронили на кладбище Восточного Лондона рядом с могилой матери Клапп Мэйзи Лечмер.

Праправнучка Лечмера рассказала, что постоянно приходит на кладбище Страйд и молится у ее могилы. При этом журналисты уточняют, что семья Клапп на протяжении долгого времени не подозревала мужчину в причастности к убийствам.

"Я была очень шокирована, когда узнала об этом. Было очень странно думать, что в семье мог быть один из самых крупных серийных убийц в мире", – заявила Клапп.

По ее словам, Лечмер с юности знал, как использовать ножи, так как помогал матери с семейным бизнесом по переработке конины. Кроме того, женщина вспомнила, что маршрут мужчины на работу пролегал мимо мест совершения пяти убийств.

Клапп отметила, что пытается примириться с прошлым своего предка и почтить память жертв злоумышленника, признавая, что часть семьи не хочет вспоминать о произошедшем.

Ранее писатель Рассел Эдвардс воссоздал внешность Потрошителя, используя передовые технологии исследования ДНК. Он назвал маньяком эмигранта из Российской империи Аарона Комински.

Эдвардс рассказал, что в 2007 году купил на аукционе шаль, принадлежавшую одной из жертв Потрошителя. На ней, по его словам, нашлась ДНК маньяка, которая совпала с ДНК одного из потомков сестры Комински. При помощи фотографий родственников Комински XIX века Эдвардс смог получить возможный портрет убийцы.

Однако другие эксперты сомневаются в верности исследований, так как неповрежденная ДНК вряд ли бы сохранилась на шали через 120 лет. При этом изначальные биологические материалы, по которым проводилось сравнение, предоставлены не были.

