Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 08:30

Происшествия
Главная / Новости /

Mirror: праправнучка Джека-потрошителя стала навещать могилу его жертвы

Праправнучка Джека-потрошителя раскрыла семейную тайну

Фото: 123RF.com/kunertus

Жительница Британии Сьюзен Клапп поделилась деталями своей семейной истории. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.

Выяснилось, что 69-летняя женщина является праправнучкой Чарльза Аллена Лечмера, одного из подозреваемых в деле серийного убийцы Джека-потрошителя.

Лечмер в 1888 году нашел в районе Уайтчепел тело одной из убитых – Элизабет Страйд. В результате женщину похоронили на кладбище Восточного Лондона рядом с могилой матери Клапп Мэйзи Лечмер.

Праправнучка Лечмера рассказала, что постоянно приходит на кладбище Страйд и молится у ее могилы. При этом журналисты уточняют, что семья Клапп на протяжении долгого времени не подозревала мужчину в причастности к убийствам.

"Я была очень шокирована, когда узнала об этом. Было очень странно думать, что в семье мог быть один из самых крупных серийных убийц в мире", – заявила Клапп.

По ее словам, Лечмер с юности знал, как использовать ножи, так как помогал матери с семейным бизнесом по переработке конины. Кроме того, женщина вспомнила, что маршрут мужчины на работу пролегал мимо мест совершения пяти убийств.

Клапп отметила, что пытается примириться с прошлым своего предка и почтить память жертв злоумышленника, признавая, что часть семьи не хочет вспоминать о произошедшем.

Ранее писатель Рассел Эдвардс воссоздал внешность Потрошителя, используя передовые технологии исследования ДНК. Он назвал маньяком эмигранта из Российской империи Аарона Комински.

Эдвардс рассказал, что в 2007 году купил на аукционе шаль, принадлежавшую одной из жертв Потрошителя. На ней, по его словам, нашлась ДНК маньяка, которая совпала с ДНК одного из потомков сестры Комински. При помощи фотографий родственников Комински XIX века Эдвардс смог получить возможный портрет убийцы.

Однако другие эксперты сомневаются в верности исследований, так как неповрежденная ДНК вряд ли бы сохранилась на шали через 120 лет. При этом изначальные биологические материалы, по которым проводилось сравнение, предоставлены не были.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика