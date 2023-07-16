В Великобритании праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя – СМИ

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В Британии праправнучке полицейского из Лондона удалось установить личность Джека Потрошителя. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, женщина является сотрудницей Оксфордского университета. По ее словам, настоящее имя знаменитого маньяка – Хайам Хаймс.

Родственница лондонского правоохранителя заявила, что она смогла идентифицировать его по отличительным физическим признакам. Так, у Потрошителя не гнулась левая рука и была шаркающая походка. Кроме того, мужчина проживал в том районе, где происходили убийства, а также хорошо умел орудовать ножом.

Пару лет назад в восточной части Лондона была обнаружена могила Джозефа Меррика, известного как "Человек-слон". Находку сделала биограф Джо Вигор-Мунговин, написавшая книгу о Меррике.

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