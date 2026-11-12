Экс-глава Минкомсвязи Никифоров стал фигурантом более 300 уголовных дел

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Следствие объединило в одно производство более 300 уголовных дел, связанных с деятельностью интернет-проекта "Финико". В рамках расследования обвинение предъявили бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову, который заочно арестован, пишет ТАСС.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили 28 июля 2021 года в отношении неустановленных лиц. Впоследствии к нему присоединили более 300 других производств.

9 сентября 2026 года Никифорову предъявили обвинение по статьям о создании и руководстве преступным сообществом, его финансировании, а также мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что речь идет о хищении денег под видом инвестиционной деятельности проекта "Финико".

Ранее сообщалось, что МВД России объявило бывшего министра в розыск. Потерпевшими по делу признаны около восьми тысяч человек. Ущерб от деятельности "Финико" составляет примерно пять миллиардов рублей.