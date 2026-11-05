Администратора сауны из Иркутска подозревают в мошенничестве на 5 млн руб

Фото: МАХ/"МВД38"

Администратор сауны в Иркутске несколько лет работала под чужой фамилией, а затем взяла у посетителей около 5 миллионов рублей в долг и уехала из города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации ведомства, женщина умела расположить к себе клиентов и под разными предлогами одалживала у них деньги – суммы составляли от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. Сперва она возвращала часть средств, создавая впечатление добросовестного заемщика.

Когда долги выросли, злоумышленница перестала выходить на связь, поэтому обманутые люди обратились в полицию. Подозреваемой вменяют как минимум 12 эпизодов мошенничества. Найти ее удалось в Новосибирске, где она устроилась на работу в ресторан.

"По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около пяти миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Часть занятых денег женщина направляла на погашение прежних долгов, остальное тратила на собственные нужды, в том числе на процедуры по коррекции внешности. В полиции также установили, что ранее она уже была судима за мошенничество.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве.

Ранее в Стерлитамаке дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении местного жителя после обмана 12 человек более чем на 42,5 миллиона рублей. Потерпевшие заявили о хищении денег под предлогом проведения торгов на Московской валютной бирже. 43-летний мужчина предлагал гражданам организовать биржевые торги и начать инвестиционную деятельность.

