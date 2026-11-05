Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 09:58

Происшествия

Администратора сауны из Иркутска подозревают в мошенничестве на 5 млн руб

Фото: МАХ/"МВД38"

Администратор сауны в Иркутске несколько лет работала под чужой фамилией, а затем взяла у посетителей около 5 миллионов рублей в долг и уехала из города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации ведомства, женщина умела расположить к себе клиентов и под разными предлогами одалживала у них деньги – суммы составляли от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. Сперва она возвращала часть средств, создавая впечатление добросовестного заемщика.

Когда долги выросли, злоумышленница перестала выходить на связь, поэтому обманутые люди обратились в полицию. Подозреваемой вменяют как минимум 12 эпизодов мошенничества. Найти ее удалось в Новосибирске, где она устроилась на работу в ресторан.

"По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около пяти миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Часть занятых денег женщина направляла на погашение прежних долгов, остальное тратила на собственные нужды, в том числе на процедуры по коррекции внешности. В полиции также установили, что ранее она уже была судима за мошенничество.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве.

Ранее в Стерлитамаке дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении местного жителя после обмана 12 человек более чем на 42,5 миллиона рублей. Потерпевшие заявили о хищении денег под предлогом проведения торгов на Московской валютной бирже. 43-летний мужчина предлагал гражданам организовать биржевые торги и начать инвестиционную деятельность.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика