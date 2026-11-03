Житель Калининграда проиграл на ставках взятые обманом в банке 17 млн руб

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В Калининграде возбудили уголовное дело против 30-летнего местного жителя, который обманом получил в банке несколько кредитов на общую сумму 17 миллионов рублей и проиграл деньги на ставках. Об этом сообщили в УМВД России по Калининградской области.

По информации ведомства, с февраля 2024 по октябрь 2025 года мужчина указывал в документах, что является исполнительным директором коммерческой организации с высокой зарплатой. Доверившись этим сведениям, банк одобрил ему кредиты.

В итоге кредитная организация не получила от калининградца ни одного платежа. Злоумышленник задержан, дело возбуждено по статье о мошенничестве в сфере кредитования.

Ранее в Стерлитамаке дело о мошенничестве в особо крупном размере завели на местного жителя после обмана 12 человек более чем на 42,5 миллиона рублей. Потерпевшие заявили о хищении денег под предлогом проведения торгов на Московской валютной бирже. 43-летний мужчина предлагал гражданам организовать биржевые торги и начать инвестиционную деятельность.

