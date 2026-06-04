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04 июня, 10:05

Происшествия

В Калининграде задержали мошенников, лишавших жилья детей-сирот

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Правоохранители задержали мошенников, которые лишали детей-сирот жилья в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выяснилось, что с 2022 года по май 2026 года трое местных жителей вместе с другими соучастниками, которые еще устанавливаются, искали на территории Калининградской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фигуранты предлагали им свое посредничество для получения сертификата на жилье и предлагали дальнейшее сопровождение сделок.

Затем мошенники показывали своим жертвам жилой дом в Гвардейском районе и получали согласие на сделку о его покупке. Дети-сироты оплачивали дом, в то время как фигуранты заключали от имени пострадавших договоры купли-продажи третьему лицу, а полученные деньги от продажи не возвращались.

Всего удалось установить троих лиц, пострадавших от действий преступной группы. В отношении одного из них злоумышленники не смогли довести до конца преступный умысел, так как при проверке документов сотрудниками центра соцподдержки населения было выявлено несоответствие жилья предъявляемым требованиям.

В итоге бюджету области был причинен ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей, а ущерб потерпевшим составил 5,6 миллиона рублей.

Кроме того, в 2023 году один из потерпевших осознал, что стал жертвой мошенников, и неоднократно пытался вернуть свои деньги. Фигуранты, опасаясь того, что мужчина обратиться в полицию, избили его и вывезли на безлюдный участок в черте Калининграда, где угрожали расправой ему и его малолетней дочери.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, троим местным жителям предъявили обвинения по статьям 159, 126, 159.2, 30 и 159.2 УК РФ ("Мошенничество", "Похищение", "Мошенничество при получении социальных выплат" и "Покушение на мошенничество при получении выплат").

В отношении двоих обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще одна фигурантка, частично признавшая свою вину, получила запрет определенных действий. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников преступной группы и возможных дополнительных эпизодов их деятельности.

Ранее сотрудник банка в подмосковных Мытищах похитил у пенсионерки более миллиона рублей. Женщина пришла в финансовое учреждение, представитель которого, завладев конфиденциальными данными потерпевшей, перевел средства с ее счета на свой. В итоге 21-летний москвич был задержан на рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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