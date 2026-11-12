Теплая погода мешает медведям уйти в спячку в двух регионах Сибири

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Теплая осень задерживает подготовку медведей к зиме в Томской и Новосибирской областях. Животные продолжают выходить к населенным пунктам, а сроки их ухода в спячку могут сдвинуться на несколько недель, сообщили РИА Новости представители региональных властей.

Одной из причин ситуации специалисты называют нехватку ягод и орехов в тайге. Дополнительным фактором стали лесные пожары, из-за которых хищники вынуждены менять места обитания и мигрировать.

Начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Андрей Коломин пояснил, что медведям для залегания в берлоги необходимы устойчивые отрицательные температуры. Пока сохраняется теплая погода, часть животных продолжит откладывать подготовку к зимовке.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области также предупредили о возможном смещении сроков спячки. По оценке специалистов, из-за теплой осени медведи могут залечь на одну-три недели позже обычного. При этом точные даты предсказать сложно: реакция животных на погодные изменения индивидуальна.

В ведомстве добавили, что время ухода в берлоги зависит не только от температуры воздуха, но и от наличия снежного покрова и доступности корма. Специалисты продолжают следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что аномально теплая погода может помешать медведям впасть в спячку и в столичном регионе. Хищников продолжают замечать в лесах на севере области, а наибольшую бдительность стоит проявить в Шатуре, Талдомском и Клинском округах.