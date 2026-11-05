Биолог Сафонов допустил, что медведи не уйдут в зимнюю спячку в Подмосковье

Затяжные дожди и аномально теплая зима могут помешать медведям впасть в спячку в столичном регионе, рассказали эксперты. Как погода сбивает их биоритмы и что делать при встрече с разъяренным зверем, разбиралась Москва 24.

Слишком тепло

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Затяжные дожди и нестабильная погода в Подмосковье повышают вероятность появления медведей-шатунов – животных, которые не впадают в зимнюю спячку и продолжают бродить по лесам в поисках пропитания, сообщил телеграм-канал Mash. Журналисты сослались на предварительный прогноз синоптиков, согласно которому температура в регионе зимой будет на 2–5 градусов выше нормы, а осадков, в том числе в виде дождя и мокрого снега, выпадет больше обычного.

По данным СМИ, медведей продолжают замечать в лесах на севере области, а наибольшую бдительность стоит проявить в Шатуре, Талдомском и Клинском округах. В пресс-службе регионального Минэкологии пояснили изданию Regions, что обычно животные уходят в берлоги в начале – середине ноября, однако при продолжительном потеплении могут сохранять активность вплоть до новогодних праздников.

Сейчас в Подмосковье обитает от 70 до 80 бурых медведей: примерно 30–40 из них относятся к местной популяции, еще столько же периодически приходят из смежных территорий. В свою очередь, в соседних регионах популяции растут: к примеру, в Тверской области с 3 тысяч в 2013 году до 5 тысяч в 2025-м, в Смоленской – с 500 особей до 2,3 тысячи, а в Ярославской – с 650 до 1,3 тысяч. Это также может влиять на количество медведей в Подмосковье, отметили в министерстве.

При этом проблема актуальна и для других частей страны. К примеру, в Томской области глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова сообщила 4 ноября о застреленном медведе, который забрался в частный дом и уснул на диване. Зверь поломал мебель, погрыз холодильник и сбросил со стен картины. Спящего медведя обнаружил родственник хозяйки, пришедший протопить печь и покормить кошек. По словам Гавриловой, хищник был взрослым, но сильно истощенным.

За день до этого медведь напал на жителя Ямала – мужчина скончался на месте от полученных травм. Всего от нападения медведей за 2026 год погибли более 30 человек, сообщили РИА Новости.

Сложная зимовка

Сценарий, при котором медведи не уйдут в спячку, вполне реальный, хотя гарантировать это невозможно. Об этом Москве 24 рассказал биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, затяжные дожди способны затопить берлоги, тогда животные будут вынуждены искать новые укрытия.

"Кроме того, из-за нестабильной погоды и нехватки кормов звери могут не успеть набрать необходимый вес к зиме, а это напрямую влияет на возможность нормально залечь в спячку", – добавил эксперт.

Также он подтвердил, что процесс рискует усложнить зима с оттепелями и обильными осадками.





Дмитрий Сафонов биолог Но здесь важно понимать одну принципиальную вещь: не каждый проснувшийся медведь становится шатуном. Если зверь покинул подтопленную берлогу, но сохранил жировые запасы, он может снова залечь в укрытие, когда вернутся морозы. Главная угроза – это сочетание двух факторов: истощения и невозможности найти убежище. В таком случае медведь станет шатуном.

Сафонов рассказал, что для нормального залегания в спячку медведям необходимо надежное укрытие. Берлоги медведей, как правило, располагаются в сухих местах – под буреломом, в ямах под корнями, но могут находиться и среди болот.

"Затопление делает берлогу непригодной. Но самый важный фактор – достаточные жировые запасы: без этого организм физически не сможет запустить процесс спячки. Плюс еще один момент – устойчивое похолодание, когда температура ниже нуля держится несколько дней подряд", – уточнил биолог.

Медведь-шатун физиологически истощен и вынужден постоянно искать пищу. Без сна и полноценного питания животное обречено на гибель, пояснил Сафонов.

"Состояние истощения вызывает агрессию и потерю страха – подавляет естественную осторожность. Тогда медведь может напасть на человека или домашний скот, если выходит к людям. Известны даже случаи нападения на других медведей в берлогах", – отметил специалист.

Эксперт обратил внимание, что шансы выжить при встрече с медведем-шатуном значительно ниже, чем с обычным. Но общие правила остаются теми же: сохранять спокойствие, не бежать, не поворачиваться спиной, избегать прямого зрительного контакта и медленно отступать.

"Можно попытаться визуально увеличиться в размерах – поднять руки, расстегнуть куртку, иногда это может спасти жизнь. В лесу стоит громко разговаривать, стучать палкой по деревьям, чтобы избежать неожиданной встречи – причем не только с медведями. Если атака неизбежна, в первую очередь нужно защитить руками голову и шею", – заключил Сафонов.

При этом в стране и мире есть места, где медведи вообще не залегают в спячку либо делают это ненадолго, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зоолога и охотоведа Михаила Кречмара.





Михаил Кречмар зоолог и охотовед Это юг Приморского края, часть Кавказа, Турция и Пакистан, где бурые медведи тоже есть, северная Индия. Ничего страшного от этого не происходит – живут они и живут.

По мнению специалиста, предпосылок к появлению большого количества шатунов в Подмосковье нет. Если бы медведей было много, сообщения о встрече с ними появлялись каждый день, объяснил он.

Ранее профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке Сергей Петров в разговоре с Москвой 24 отметил, что медведь может встретиться в любом регионе, поэтому до похода в лес следует заранее уточнять обстановку у местных жителей или в МЧС. Они знают, где держатся звери и как они себя ведут в конкретной местности.

"У медведей есть свои участки, и заходить туда категорически опасно. Есть проверенные районы, где зверей меньше. Если маршрут пролегает через дикое место, должен сопровождать вооруженный опытный человек", – сказал он.

Петров напомнил, что медведей притягивают запахи костра, готовки и туалета, поскольку в них остаются следы пищи. Чтобы снизить риски, туалетную яму стоит засыпать грунтом и присыпать специальным порошком. Как вариант подойдут компактные пластиковые ведра. Помогут и средства, отпугивающие не только комаров, но и диких зверей. У костра желательно дежурить: животные боятся огня, но сопутствующие запахи могут их привлечь.

Кроме того, важно не подкармливать зверей на дорогах: из-за этого они теряют навыки самостоятельной добычи пищи и могут напасть, пояснил специалист.

