Хуситы ударили тремя крылатыми ракетами по аэропорту в Эр-Рияде

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Три крылатые ракеты были выпущены по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение "Ансар Аллах", сообщил его военный представитель Яхья Сариа.

По его словам, операция достигла поставленной цели. Сариа заявил, что удар нанесли вооруженные силы движения.

Ранее в результате атаки по Эр-Рияду пострадало административное здание Saudi Aramco. На него рухнули обломки сбитых целей. В Минэнерго Саудовской Аравии уточнили, что обошлось без жертв и раненых.

В тот же день, 8 ноября, в Ормузском проливе вспыхнули три танкера. По версии ВМС КСИР, суда двигались по запрещенному Ирану маршруту, отключив навигацию и системы опознавания, и действовали не без помощи американских военных.