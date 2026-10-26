Хуситы ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Фото: 123RF.com/sakarai

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали с помощью БПЛА нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщает РИА Новости.

По его словам, точные удары были нанесены по насосным станциям, прокачивающим сырую нефть в восточном и западном направлениях. Кроме того, хуситы выпустили баллистические ракеты по военным целям аравийской коалиции в йеменских провинциях Аден и Лахдж, утверждают в движении.

Ранее хуситы предупредили авиакомпании и пассажиров об опасности использования аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде. Сариа объявил авиагавань военной целью мятежников.

Представитель движения указал, что аэровокзал "никогда не будет безопасным местом", поскольку хуситы планируют и дальше его атаковать. Ответственность за дальнейшую эксплуатацию аэропорта Сариа возложил на Саудовскую Аравию.