Мбаппе оформил дубль и помог "Реалу" обыграть "Барселону" в "Эль-Класико"

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Мадридский "Реал" победил "Барселону" со счетом 2:1 в гостевом матче 10-го тура чемпионата Испании. Два гола в составе победителей забил Килиан Мбаппе, который довел число своих мячей за клуб до 100.

Француз отличился на 41-й и 87-й минутах встречи, у каталонцев единственный гол на 61-й минуте забил Рафинья. Основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустил матч из-за гриппа.

Мбаппе стал 24-м футболистом в истории мадридского клуба, забившим не менее 100 голов. Нападающий перешел в "Реал" летом 2024 года.

Поражение прервало победную серию "Барселоны" на старте чемпионата. Команда выиграла девять матчей подряд, но не смогла превзойти рекорд "Реала", который добивался такого же результата в сезоне-1968/69.

Каталонцы сохранили лидерство в турнирной таблице с 27 очками. "Реал" занимает третье место, набрав 24 балла.

Ранее Мбаппе оказался на пятом месте в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. 14 октября француз забил свой 72-й мяч в турнире в матче с "Ромой", который "Реал" выиграл со счетом 4:3, и обошел Рауля Гонсалеса, остановившегося на отметке в 71 гол.

Лидерство по-прежнему у Криштиану Роналду (140 мячей), следом идут Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (109), четвертым остается Карим Бензема (90).