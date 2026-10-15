Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

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Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов.

14 октября француз забил свой 72-й гол в матче второго тура Лиги чемпионов с "Ромой", который завершился со счетом 4:3. Это позволило ему обойти нападающего "Реала" Рауля Гонсалеса.

В тройку лидеров вошли Криштиану Роналду (149 мячей), Лионель Месси (129 голов) и Роберт Левандовски (109 голов). Четвертое место занимает Карим Бензема, который забил 90 мячей, на пятой строчке теперь Килиан Мбаппе.

Рауль Гонсалес с 71 голом опустился на шестую строчку, а седьмым стал Эрлинг Холанд, у которого 61 забитый мяч. Также в топ-10 Томас Мюллер и Харри Кейн (по 57 голов), Руд ван Нистелрой (56 мячей).

Ранее Лионель Месси занял второе место в истории футбола по числу мячей, которые были забиты прямым ударом со штрафного. У него 75 таких голов. Футболист опередил бразильца Жаира, у которого 74 гола.