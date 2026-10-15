Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 15:24

Политика

Премьер Латвии предложил европейцам пить меньше пива ради помощи Украине

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Европейские страны должны увеличить финансовую поддержку Украины, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс по прибытии на саммит Евросоюза, сравнив это с бокалом пива.

По словам политика, речь идет о небольших суммах: если разделить эти траты на каждого жителя Евросоюза, они примерно составят цену одного бокала пива в год.

"Это бокал пива в год или даже меньше. Для одного европейца. Мы можем себе это позволить", – отметил Кулбергс, слова которого приводит РБК.

Премьер-министр Латвии считает, что для граждан ЕС эти расходы не станут обременением, тогда как для украинцев они могут оказаться решающими.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине 2,86 миллиарда евро в виде военных выплат по программе финансирования на 90 миллиардов евро. На эти средства предполагается закупить беспилотники, средства противовоздушной обороны, ракеты, радары, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы.

Читайте также


политиказа рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика