Премьер Латвии предложил европейцам пить меньше пива ради помощи Украине

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Европейские страны должны увеличить финансовую поддержку Украины, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс по прибытии на саммит Евросоюза, сравнив это с бокалом пива.

По словам политика, речь идет о небольших суммах: если разделить эти траты на каждого жителя Евросоюза, они примерно составят цену одного бокала пива в год.

"Это бокал пива в год или даже меньше. Для одного европейца. Мы можем себе это позволить", – отметил Кулбергс, слова которого приводит РБК.

Премьер-министр Латвии считает, что для граждан ЕС эти расходы не станут обременением, тогда как для украинцев они могут оказаться решающими.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине 2,86 миллиарда евро в виде военных выплат по программе финансирования на 90 миллиардов евро. На эти средства предполагается закупить беспилотники, средства противовоздушной обороны, ракеты, радары, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы.

