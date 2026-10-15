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15 октября, 16:00

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People: в США мужчина вырастил тыкву весом более 1,4 т и установил новый мировой рекорд

В США мужчина вырастил тыкву весом более 1,4 тонны и установил новый мировой рекорд

Фото: guinnessworldrecords.com

В американском штате Род-Айленд мужчина по имени Рон Уоллес вырастил тыкву массой более 1,4 тонны и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает People.

Как отметил Уоллес, из овоща, который он вырастил, получилось бы примерно 3 тысячи праздничных пирогов. При этом это не первый рекорд американца: его тыквы признавали самыми большими в 2006 и 2012 годах.

"Мне нравится налаживать связи с производителями и разбираться в научных методах увеличения веса этих продуктов", – сказал мужчина.

В следующем году Уоллес собирается взять паузу, однако останавливаться на достигнутом не намерен.

Прежний рекорд принадлежал британцу Иану Пейтону – в начале октября он победил на соревновании гигантских овощей с плодом весом 1,3 тонны. Мужчина смог сохранить первенство в обхвате плода – он составил около 6,5 метра.

Ранее 15-летний житель Нижегородской области вырастил кочан капусты массой 22,5 килограмма. Новый рекорд России зафиксировали на фестивале "Битва гигантов".

Как рассказала руководитель национального чемпионата урожая "Битва гигантов" Дарья Ермилова, капусту на конкурсе взвешивали впервые. По ее словам, пока таких овощей выращивают немного, поэтому результат подростка оказался особенно впечатляющим.

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