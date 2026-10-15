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15 октября, 15:44

Город

Бизнес-центр в форме матрешки появится в Мнёвниковской пойме

Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса

Административно-деловой комплекс в форме матрешки построят в Мнёвниковской пойме в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"В архитектурном облике столицы сочетаются современные решения и внимание к богатому культурному наследию страны. Административно-деловой комплекс в Хорошёво-Мнёвниках будет выполнен в форме матрешки", – сказал он.

24-этажный центр по адресу улица Нижние Мнёвники, земельный участок 64, займет площадь около 43 тысяч квадратных метров на участке почти 0,8 гектара. В нем расположатся офисные пространства.

У здания сделают снижение к основанию и расширение в верхней части с плавным изгибом. Фасад специалисты выполнят из повторяющихся геометрических элементов поверх панорамного остекления. При вечернем освещении они будут формировать эффект "слоев", как у матрешки.

Проект также предполагает возведение многоуровневой подземной парковки, торгово-инфраструктурных пространств, благоустройство территории с оснащением арт-объектами и малыми архитектурными формами.

Бизнес-центр расположится на набережной Москвы-реки рядом с Гагаринским мостом. В пешей доступности находится станция "Мнёвники" Большой кольцевой линии метро.

Ранее стало известно, что в районе Внуково появится офисно-деловой центр площадью более 24 тысяч квадратных метров, рассчитанный почти на 1,4 тысячи рабочих мест. Здание возведут на участке площадью более 0,5 гектара по адресу Зайцевское шоссе, квартал 39.

Центр будет состоять из 12 этажей. Его архитектурной особенностью станет ступенчатая крыша с двумя открытыми террасами для отдыха на последнем этаже.

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