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15 октября, 12:28

Город

В Москве ввели более 10 млн "квадратов" недвижимости за девять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За девять месяцев 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию 10,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда возвели около 9,2 миллиона квадратных метров различных объектов", – отметил заммэра.

Из общего объема сданных площадей около 4,1 миллиона квадратных метров приходится на жилье. Остальное – социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура. Ефимов подчеркнул, что свыше 8 миллионов квадратных метров были построены за счет внебюджетных средств.

На соцобъекты пришлось около 732,5 тысячи квадратных метров. В частности, в Южнопортовом районе появился образовательный комплекс на 550 человек, включающий здания детского сада и начальной школы.

Кроме того, за этот период в столице возвели административно-деловые объекты общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Например, на улице Вавилова открылся бизнес-центр площадью около 70 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Москве возвели 10 торгово-бытовых объектов с начала 2026 года. Их общая площадь составляет около 102 тысяч квадратных метров. Кроме того, эти объекты в восьми столичных округах также были возведены за счет внебюджетных средств финансирования.

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