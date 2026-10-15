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15 октября, 15:25

Культура

Актер Сэмюэль Л. Джексон по памяти повторил речь Джулса из "Криминального чтива"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/samuelljackson

Актер Сэмюэл Л. Джексон по памяти повторил речь своего персонажа Джулса из "Криминального чтива" спустя 32 года. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах 77-летний актер находится на улице и, смотря в камеру, произносит знаменитый монолог. В той сцене его персонаж говорил текст, стилизованный под Библию, и выдавал его за "Иезекииль 25:17".

"Спустя 32 года я все еще держу это в голове!!!" – написал артист под видео.

За роль в "Криминальном чтиве" Джексон удостоился первой и единственной номинации на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Сам фильм получил семь номинаций на премию в 1995 году.

Ранее сообщалось, что британские актеры Эмилия Кларк и Джош Бролин снимутся в документальном сериале "Дорожная карта счастья". Вместе с ними в проекте примут участие американские актеры Джейсон Момоа, Элайджа Вуд и Алек Болдуин, а также артистка Шейлин Вудли. Согласно плану съемок, Кларк появится в эпизоде о Португалии.

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