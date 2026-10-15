Программу для быстрой оценки когнитивных функций взрослых создали в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России разработано специализированное программное обеспечение, позволяющее за 10–12 минут оценить когнитивные функции взрослого человека без участия специалиста. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе научно-практической конференции с международным участием "Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований".

По словам министра, чем раньше удается выявить снижение когнитивных функций, тем эффективнее можно с этим бороться. Созданная система предназначена для быстрого скрининга и проверяет внимание, счет, речь, мышление и зрительный гнозис. Она функционирует автономно.

Согласно материалам презентации главы Минздрава, программный комплекс получил название "Нейроэкспресс". Он генерирует когнитивный профиль пациента, позволяет сравнить полученные результаты с нормой для его возрастной группы и подготовить заключение для медицинской документации.

Ранее нейропсихолог Нина Петровская рассказала, что викторины и ролевые игры полезны для развития мозга в любом возрасте. Они помогают улучшить память, поддержать когнитивные функции и являются профилактикой болезни Альцгеймера и Паркинсона.

