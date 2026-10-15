В России планируют внедрить цифровую систему для выявления стрессов

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В России планируют внедрить цифровую систему для выявления тревожно-депрессивных состояний, последствий стресса и суицидальных рисков. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на научно-практической конференции "Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований", передает РИА Новости.

Системы поддержки врачебных решений также начнут выявлять зависимость от психоактивных веществ. По словам Мурашко, Минздрав планирует реализовать эту задачу в ближайшее время.

Согласно презентации, система "Стресскан" будет проводить опросы для выявления признаков посттравматического стрессового расстройства, тревоги, депрессии, суицидального риска, а также алкогольной и наркотической зависимости. При обнаружении факторов риска она сможет уведомлять об этом врача.

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